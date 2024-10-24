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11:31, 24 октября 2024Экономика

На АЭС на Чукотке отключилась реакторная установка

Автоматика отключила один из реакторов плавучей АЭС на Чукотке

Фото: Elena Dider / Wikipedia

Реакторная установка на плавучей атомной электростанции (АЭС) «Академик Ломоносов» на Чукотке отключилась 22 октября, сообщается в официальном Telegram-канале ПАТЭС.

Известно, что системы и оборудование плавучего энергоблока не повреждены. Отключение реактора правого борта электроэнергетической системы Чаун-Билибинского энергоузла произошло в 14:07 по московскому времени. Реактор левого борта продолжает работать штатно. «Отключение произошло в соответствии с проектными алгоритмами. Пределы и условия безопасной эксплуатации ПЭБ не нарушены. Радиационная обстановка в районе базирования плавучей АЭС соответствует природным значениям. Системы и оборудование ПЭБ не повреждены», — говорится в сообщении. Плавучая установка расположена в городском округе Певек.

Ранее синоптики предупреждали об ураганном ветре порывами до 33 миллиметров в секунду на Чукотке с понедельника, 21 октября, действующем в течение суток. Циклон, как ожидалось, затронет Анадырский и Билибинский районы, городской округ Эгвекинот, Чукотский район, Провиденский округ и Певек.

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      Мария Черкасова
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