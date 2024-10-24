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19:04, 24 октября 2024Экономика

Россиян предупредили о мощных магнитных бурях

ИКИ РАН: после вспышки на Солнце ожидаются мощные магнитные бури на Земле

Фото: NASA/GSFC/Solar Dynamics Observatory / Reuters

После зафиксированной 24 октября вспышки на Солнце ожидаются мощные магнитные бури на Земле. Об этом предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики.

По словам ученых, произошедший после вспышки выброс плазмы имеет компоненты, направленные к планете.

«С точки зрения прогноза магнитных бурь подобные ситуации, когда выброс цепляет Землю краем, исключительно неприятны. Математические модели в таких случаях почти всегда выдают бури высокого уровня, которые, однако, часто не реализуются, так как вещество в итоге проходит близко, но все же мимо планеты», — рассказали в ИКИ РАН.

Ученые ожидают, что геомагнитная активность достигнет своего пика в субботу, 26 октября. Однако точные данные прихода солнечных масс удастся получить до конца текущих суток.

Мощная вспышка на Солнце произошла в ночь на четверг, 24 октября. Ее интенсивность достигла класса Х3,3. Предыдущая вспышка максимального класса X на Солнце наблюдалась более двух недель назад, 9 октября, ее мощность достигала Х1,4.

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      Нина Ташевская
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