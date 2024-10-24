Сбросившая двух малолетних детей подруги с многоэтажки жительница Бердянска пойдет под суд

В Бердянске скинувшая двух детей подруги с пятого этажа женщина пойдет под суд

В Бердянске сбросившая двух малолетних детей подруги с пятого этаже местная жительница пойдет под суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Все материалы переданы в суд.

По данным канала, подруга подследственной — мать годовалой девочки и трехлетнего сына — оставила детей с ней и ее мужем. Вместо того чтобы следить за детьми, семейная пара стала распивать алкоголь. Вечером дети капризничали и плакали, чем мешали семейной паре. За это супруги решили скинуть их с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже.

Их соседка вызвала медиков и полицию. Детей госпитализировали. Сейчас их здоровью ничего не угрожает. Прибывшие силовики задержали злоумышленников и отвезли в отделение. На допросе они признались, что выкинули детей. Отмечается, что мужа фигурантки уже судят.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выкинул жену и ребенка из окна квартиры на 16-м этаже.