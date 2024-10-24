В Госдуме поддержали запрет продажи сигарет части граждан при одном условии

Депутат Леонов поддержал запрет продажи сигарет родившимся после 2009 года

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что поддерживает идею запретить продажу сигарет категории граждан, родившихся после 2009 года, однако считает важным узнать мнение общественности.

«Я в целом как врач тоже поддерживаю эту инициативу, но, на мой взгляд, такие инициативы революционные должны быть Госдумой поддержаны или не поддержаны в случае, если большинство населения выступит в поддержку или неподдержку данной инициативы, потому что это касается всех граждан нашей страны. Если люди хотят, чтобы их дети не курили табачные изделия, то, конечно, эта инициатива может быть принята», — поделился депутат.

Он добавил, что для того, чтобы узнать мнение общественности не обязательно устраивать референдум, можно провести социологический опрос.

Парламентарий также заявил о необходимости запрета продажи электронных средств доставки никотина.

«Табак, по сути, и так уходит с рынка. Все меньше и меньше людей курят табак, а проблема сейчас заключается в потреблении никотина с помощью других средств доставки. Это электронные средства доставки, это вейпы. И вот как раз вот эти формы достаточно серьезно сказываются на здоровье молодежи, потому что молодежь, как правило, табак не курит, курит вот эти вещи. И мы в ЛДПР выступаем за запрет продажи вейпов в нашей стране. Мы считаем, что это единственно верное решение, которое позволит сохранить здоровье нашей молодежи», — высказался Леонов.

Проект закона о запрете продажи сигарет родившимся после 2009 года подготовила фракция «Новые люди» в Госдуме. Минздрав захотел поддержать законопроект при условии его доработки и направил документ на отзыв в правительство.

