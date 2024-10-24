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17:45, 24 октября 2024Мир

США захотели продолжить дискуссию о разрешении Украине бить вглубь России

Белый дом: США продолжат обсуждать с Украиной разрешение бить вглубь России
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США продолжат обсуждать с украинской стороной разрешение бить дальнобойными ракетными вооружениями вглубь российской территории, заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Его цитирует ТАСС.

«Наша политика в настоящее время не изменилась, однако разговоры будут продолжаться», — сказал представитель Белого дома, добавив, что в Вашингтоне пока склонны не давать Киеву соответствующее разрешение.

Ранее стало известно, что американская внешняя разведка и Пентагон рекомендовали Белому дому не менять позицию по применению Киевом дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Как указал источник телеканала Fox News, анализ показал, что изменение политики не окажет стратегического воздействия на ход боевых действий.

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      Виктория Кондратьева
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