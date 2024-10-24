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14:26, 24 октября 2024Интернет и СМИ

В Крыму опровергли информацию о траурных мероприятиях

Советник главы Крыма Крючков опроверг информацию о траурной церемонии
Олег Крючков

Олег Крючков. Кадр: НТС Севастополь / YouTube

Telegram-канал «Водоканал Севастополь» опубликовал видео, на котором глава Крыма Сергей Аксенов говорит о траурных мероприятиях в связи с прибытием в регион 250 тел погибших военнослужащих.

«Завтра глава Республики Крым Сергей Аксенов вместе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым будет встречать павших героев на Симферопольском вокзале в 11:00», — пишет канал.

Советник Аксенова Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг информацию об обращении главы республики по поводу траурных мероприятий. «Фиксируем выбросы с переозвучиванием нейросетями видео должностных лиц. Распространяется ложь о проведении траурных митингов и церемоний. Враг создает фейковые каналы городов и ресурсоснабжающих организаций», — написал он, призвав пользоваться официальной информацией и проверять информационные ресурсы.

Видеообращение Аксенова создано нейросетью. За основу взят ролик, записанный главой Крыма и опубликованный в сети в прошлом году ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Информация о траурной церемонии в Крыму с участием Аксенова и Развожаева не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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