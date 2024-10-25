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19:28, 25 октября 2024Забота о себе

Обнаружен доступный способ смягчить симптомы похмелья

The New Daily: интенсивные физические упражнения могут смягчить похмелье

Фото: Garna Zarina / Shutterstock / Fotodom

Регулярные интенсивные физические упражнения могут смягчить симптомы похмелья. Об этом пишет издание The New Daily со ссылкой на выводы ученых.

Исследователи провели научный эксперимент, в котором приняли участие 1676 студентов, хотя бы раз испытывавших похмелье за последние три месяца. Участники заполнили онлайн-опросник, в котором рассказали о количестве выпиваемых спиртных напитков, уровне физической активности, а также частоте и тяжести похмелья.

Проанализировав полученные данные, ученые пришли к выводу, что те, кто употреблял большое количество алкоголя, но не занимался спортом, чаще и сильнее мучились от последствий. При этом у участников, хотя бы полчаса в день уделявших физическим нагрузкам, негативные последствия опьянения были выражены менее ярко. Это, по мнению исследователей, доказывает, что физическая активность может стать доступным способом борьбы с похмельем.

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В своей работе эксперты также обратили внимание, что одним из лучших средств для снятия неприятных симптомов после употребления алкоголя является сон, а его качество улучшается благодаря спорту. В то же время ученые признали, что их гипотеза требует дальнейшего изучения.

Ранее психолог Андрей Поляков перечислил последствия отказа от алкоголя. По его словам, трезвость приводит к переосмыслению жизни.

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      Алиса Дмитриева
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