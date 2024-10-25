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09:28, 25 октября 2024Россия

Назван срок изменения ГОСТ о российских автомобильных номерах

ГАИ: в ГОСТ об автономерах внесут корректировки о триколоре до конца 2024 года

Фото: Иван Ноябрев / ТАСС

В ГОСТ об автономерах внесут корректировки о российском триколоре до конца 2024 года. Этот срок назвали в Госавтоинспекции (ГАИ), заявление ведомства приводит «Парламентская газета».

Ответ ГАИ последовал на запрос депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, который пожаловался, что на дорогах города стало появляться множество новых и дорогих машин, на автомобильных номерах которых отсутствует триколор.

«Техническим комитетом по стандартизации (...) ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — сообщили в ГАИ.

В мае 2024 года с жалобой на отсутствие триколора на номерах выступал и депутат Госдумы Александр Хинштейн. Тогда отмечалось, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

ЖЗЛ
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      Марк Леонов
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