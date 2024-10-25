Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 25 октября 2024Россия

Названы регионы России с процветающим рабством

Координатор Файрушина: рабство процветает в южных регионах России

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Рабство процветает в южных регионах России. С таким заявлением выступила координатор спасательных операций борющегося с рабством движения «Альтернатива» Арина Файрушина, ее слова приводит РИА Новости.

По словам общественницы, в трудовое рабство часто попадают в Ростовской области, Адыгее, Ставропольском и Краснодарском краях — названные регионы отличаются теплым климатом, что дает возможность использовать рабов почти круглогодично. Она отметила, что с начала года в России из условий принудительного труда освободили уже более трех тысяч человек, однако точных данных нет, так как статистика не ведется.

Несмотря на столь большое число освобожденных из рабства россиян, с начала 2024 года вынесено лишь три приговора об использовании подневольного труда, а в 2023 году — ни одного. «Эти дела попадают под категорию латентных, потому что о них просто не сообщают. Из-за этого доказывать рабство и вести расследование очень трудно», — заявил агентству координатор общественного движения «Неволя» Булат Мухамеджанов.

Ранее сообщалось, что заманивающие в рабство россиян преступники стали выдавать себя за представителей подразделения «Ахмат».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

      Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

      В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

      Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

      Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

      Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

      Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

      Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

      Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

      В Киргизии решили поменять гимн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше