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18:06, 25 октября 2024Путешествия

Пассажирка показала отвратительный обед в самолете и получила поддержку в сети

Пассажирка авиакомпании Ryanair показала на видео отвратительный обед в самолете и получила поддержку пользователей сети. Роликом она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post.

Автор публикации объяснила, что села на пятичасовой рейс из Вены (Австрия) на Тенерифе (Испания) и решила заказать себе еду. В меню оказалось лишь одно веганское блюдо — лазанья за 16 долларов (1,5 тысячи рублей). Именно его и выбрала путешественница, соблазнившись аппетитной фотографией. Однако в реальности лазанья оказалась настоящим разочарованием.

На видео туристка показала поданное блюдо, которое не было похоже на изображение в меню. «На вкус было еще хуже», — описала она.

В комментариях пользователи сети поддержали женщину, заметив, что у Ryanair всегда были проблемы с бортовым питанием. «Это ужасно», «Не совсем то, чего ожидаешь», «Жаль, я не успела вас предупредить о еде на рейсах Ryanair», — писали юзеры.

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      Марк Успенский
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