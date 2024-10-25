В Курской области российские военные вывезли с опасных территорий 11 человек

25 октября российские военнослужащие вывезли с опасных территорий Курской области 11 человек. О спасении мирных жителей сообщило региональное правительство в Telegram.

По данным властей, двух человек эвакуировали из Глушковского района, еще четверых, в том числе двух детей, — из Кореневского. Также спасены мужчина, женщина и ребенок из Льговского района. «Еще двое детей доставлены в безопасное место из Суджанского района. Все они получают необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Подробности об опасностях, грозивших мирным жителям, и обстоятельствах их спасения не раскрываются.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в распоряжении российских военных есть доказательства создания Вооруженными силами Украины концлагерей для россиян. По его словам, есть случаи, когда украинские бойцы отпускали пожилых мирных жителей, однако они единичные.

В начале августа ВСУ прорвали государственную границу России, захватив контроль над несколькими населенными пунктами Курской области. По данным Минобороны на 25 октября, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 26 550 военнослужащих, а также свыше тысячи единиц техники.