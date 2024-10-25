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11:43, 25 октября 2024Экономика

Стало известно о конце «чудесного» роста экономик по китайской модели

Bloomberg: развитие экспорта больше не приводит к «чудесному» росту экономики

Фото: Unsplash

Масштабирование производства, ориентированного на экспорт, больше не приводит к «чудесному» росту экономики. Об исчезнувшей возможности для бедных стран развиваться по китайской модели заявило агентство Bloomberg.

Опробованную в КНР экономическую модель в последние два десятка лет использовали десятки стран. Так, в Бангладеш развивали фабрики, производящие одежду и обувь для брендов Zara, H&M, Adidas, которые были слишком дорогими для местных потребителей, однако дешевле, чем изготовленные в западных странах. Подобная практика позволила увеличить размер экономики Бангладеш втрое, но в дальнейшем предприятия пошли по пути автоматизации, сокращая число рабочих мест.

Представители СМИ предупредили, что подобная модель в других бедных странах не поможет добиться повышения уровня жизни населения. За последние 20 лет производство стало играть меньшую роль в общемировом ВВП, и показатели экспорта в ВВП остановили свой рост на отметке 25-30 процентов. На Китай приходится около трети современного производства товаров, а на следующую дюжину стран, включая США, Японию, Мексику и Германию, — еще порядка 45 процентов, что оставляет мало возможностей развивающимся государствам.

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Согласно оценке экономик 85 беднейших стран, почти три четверти из них вряд ли получат выгоду от ориентированного на экспорт производства. Большая часть из этих государств расположены в Африке, население там малограмотное, а с обеспечением производств электроэнергией могут случаться перебои. Все это усложняет переход к развитой сфере услуг и снижает шансы добиться экономического успеха.

В пример Bloomberg привел Эфиопию: в 2004-2017 годах государство показывало быстрый рост. Однако позднее власти вложились в развитие инфраструктуры — создание дорог, покупку поездов и строительство аэропортов благодаря китайским деньгам, что привело к огромной задолженности, но не к положительным результатам. Во многом на исход повлияли постпандемийная инфляция и повышение процентных ставок.

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      Вячеслав Агапов
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