Стало известно о конце «чудесного» роста экономик по китайской модели

Bloomberg: развитие экспорта больше не приводит к «чудесному» росту экономики

Масштабирование производства, ориентированного на экспорт, больше не приводит к «чудесному» росту экономики. Об исчезнувшей возможности для бедных стран развиваться по китайской модели заявило агентство Bloomberg.

Опробованную в КНР экономическую модель в последние два десятка лет использовали десятки стран. Так, в Бангладеш развивали фабрики, производящие одежду и обувь для брендов Zara, H&M, Adidas, которые были слишком дорогими для местных потребителей, однако дешевле, чем изготовленные в западных странах. Подобная практика позволила увеличить размер экономики Бангладеш втрое, но в дальнейшем предприятия пошли по пути автоматизации, сокращая число рабочих мест.

Представители СМИ предупредили, что подобная модель в других бедных странах не поможет добиться повышения уровня жизни населения. За последние 20 лет производство стало играть меньшую роль в общемировом ВВП, и показатели экспорта в ВВП остановили свой рост на отметке 25-30 процентов. На Китай приходится около трети современного производства товаров, а на следующую дюжину стран, включая США, Японию, Мексику и Германию, — еще порядка 45 процентов, что оставляет мало возможностей развивающимся государствам.

Согласно оценке экономик 85 беднейших стран, почти три четверти из них вряд ли получат выгоду от ориентированного на экспорт производства. Большая часть из этих государств расположены в Африке, население там малограмотное, а с обеспечением производств электроэнергией могут случаться перебои. Все это усложняет переход к развитой сфере услуг и снижает шансы добиться экономического успеха.

В пример Bloomberg привел Эфиопию: в 2004-2017 годах государство показывало быстрый рост. Однако позднее власти вложились в развитие инфраструктуры — создание дорог, покупку поездов и строительство аэропортов благодаря китайским деньгам, что привело к огромной задолженности, но не к положительным результатам. Во многом на исход повлияли постпандемийная инфляция и повышение процентных ставок.