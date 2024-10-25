Стало известно о смерти на СВО офицера-подводника с научной степенью

В Севастополе сообщили о смерти офицера-подводника на СВО

В Севастополе сообщили о смерти капитана второго ранга в зоне проведения специальной военной операции. О состоявшихся похоронах офицера рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Дмитрий Лысенко — уроженец Севастополя. В 2005-м году он окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и проводил службу в соединении подводных лодок. Также офицер занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Мужчины не стало в ходе выполнения задач на херсонском направлении. Сведений об обстоятельствах его смерти глава Севастополя не представил.

Ранее на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо школьницы с просьбой. В нем девочка по имени Арина попросила военнослужащего беречь себя. «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой», — написала она.