Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:32, 25 октября 2024Россия

Стало известно о смерти на СВО офицера-подводника с научной степенью

В Севастополе сообщили о смерти офицера-подводника на СВО

Фото: Александр Река / ТАСС

В Севастополе сообщили о смерти капитана второго ранга в зоне проведения специальной военной операции. О состоявшихся похоронах офицера рассказал глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Дмитрий Лысенко — уроженец Севастополя. В 2005-м году он окончил Высшее Военно-Морское училище подводного плавания имени Ленина и проводил службу в соединении подводных лодок. Также офицер занимался преподавательской деятельностью и успешно защитил кандидатскую диссертацию.

Мужчины не стало в ходе выполнения задач на херсонском направлении. Сведений об обстоятельствах его смерти глава Севастополя не представил.

Ранее на теле бойца СВО из Татарстана нашли письмо школьницы с просьбой. В нем девочка по имени Арина попросила военнослужащего беречь себя. «Я не представляю, насколько тебе тяжело, но я верю, что в скором времени ты вернешься домой к своим близким, которые гордятся тобой», — написала она.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

      Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

      В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

      Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

      Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

      Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

      Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

      Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

      Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

      В Киргизии решили поменять гимн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше