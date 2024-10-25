Тревел-блогеру объяснили желание русских девушек выйти замуж за кавказцев

Азербайджанец объяснил российскому тревел-блогеру желание русских девушек выйти замуж за кавказцев. Об этом путешественник рассказал в личном блоге на платформе «Дзен».

«Лично я совсем не согласен, поэтому это можно было пропустить мимо ушей, однако комментарий Исмаила собрал под собой массу споров других подписчиков», — отметил автор публикации.

Так, в частности, житель Азербайджана заявил, что большинство его друзей-земляков общаются и встречаются с русскими девушками. «Причины максимально простые, добавляет парень, русские парнишки гораздо позже становятся мужчинами, — пишет блогер. — Многие не становятся вовсе.<…> Кавказские ребята приучены к труду, поэтому с шестнадцати работают, причем много, чтобы к восемнадцати годам позволить себе хорошо одеваться, купить авто, снять хорошую квартиру».

Более того, по словам Исмаила, кавказцы гораздо раньше становятся мужественными. «Русские парни становятся мужчинами только после 25-летнего возраста, земляки комментатора становятся таковыми сразу после восемнадцати», — пояснил он путешественнику.

Ранее российская блогерша и визажистка устроила съемку топлес на фоне гор Кавказа и вызвала гнев пользователей сети из Дагестана. Туристка Кристина Новикова отдыхала в Кисловодске и оттуда поехала на экскурсию в Кабардино-Балкарию. Девушку сопровождал профессиональный фотограф, и у горы Тихтенген она решила сняться в одних трусах и прозрачной белой юбке поверх.

