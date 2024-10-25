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22:02, 25 октября 2024Бывший СССР

В «Росатоме» обвинили Киев в пренебрежении нормами безопасности АЭС

Лихачев: Киев пренебрегает нормами безопасности АЭС

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Украина пренебрегает нормами безопасности атомных электростанций (АЭС) вопреки заявлениям властей, утверждающих обратное. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев в интервью RT.

Он отметил, что украинская сторона по-прежнему совершает атаки неподалеку от Запорожской и Курской АЭС. «Я вам ответственно говорю, продолжаются провокации», — сообщил Лихачев.

По его словам, особый цинизм со стороны Киева можно наблюдать в Энергодаре и Курчатове, где происходят обстрелы городской инфраструктуры. Кроме того, добавил Лихачев, жителей этих городов запугивают.

21 октября Энергодар оказался частично обесточен в результате артиллерийского обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Марина Совина
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