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15:34, 25 октября 2024Забота о себе

Врач рассказала о влиянии чая на психику

Гастроэнтеролог Евлашева: злоупотребление чаем может привести к тревожности

Фото: Unsplash

Злоупотребление черным чаем может сказаться на психике, предупредила гастроэнтеролог Ольга Евлашева. О влиянии популярного у россиян напитка на ментальное здоровье она рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам врача, умеренное потребление чая безопасно для большинства людей, но более трех-четырех чашек (710-950 миллилитра) в день могут привести к негативным последствиям из-за содержания в чайных листьях кофеина. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может привести к появлению чувства тревожности и беспокойства, объяснила Евлашева.

Средняя чашка чая (240 миллилитров чая) содержит 11-61 миллиграмм кофеина в зависимости от сорта (в черном вещества больше, чем в зеленом) и способа заваривания (долгое заваривание способствует выходу кофеина из листьев в воду), рассказала врач. «Исследования показывают, что дозы кофеина менее 200 миллиграммов в день вряд ли вызовут значительное чувство тревоги у большинства людей. Но даже в таком количестве кофеин за шесть часов до сна может ухудшить сон», — предупредила она.

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Другие симптомы избытка кофеина включают головную боль и головокружение, добавила врач. Разные люди, уточнила гастроэнтеролог, по-разному ощущают воздействие кофеина. При ухудшении качества сна она посоветовала сократить количество кофеина в рационе.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.

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      Александра Лисица
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