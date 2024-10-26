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17:24, 26 октября 2024Экономика

Илона Маска заподозрили в нелегальной работе в США

WP: выступающий против «открытых границ» Илон Маск работал в США нелегально

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

В начале своей карьеры еще в прошлом веке богатейший человек мира Илон Маск, родившийся в Южной Африке и получивший гражданство США, уже во взрослом возрасте мог работать нелегально и подвергался риску депортации. Об этом со ссылкой на собственное расследование сообщает The Washington Post.

Бизнесмен активно критикует политику «открытых границ», утверждая, что нелегальные мигранты, которым потворствует Демократическая партия, разрушают страну. В последнее время, особенно после прямой поддержки кандидата от республиканцев Дональда Трампа, основатель Tesla и SpaceX стал даже более активно высказывать свои взгляды.

Однако, как выяснили журналисты, Маск пытается запретить другим то, что сделал в свое время сам. В 1990-е годы у него не было законного права на работу в компании Zip2, которую он продал в 1999 году за 300 миллионов долларов.

Будущий миллиардер приехал в город Пало-Алто, штат Калифорния, в 1995 году. Он заявлял, что хочет поступить в аспирантуру Стэнфордского университета, но так и не записался на курсы, а вместо этого начал работать над стартапом. Эксперты в области права, опрошенные изданием, утверждают, что Маска должны были депортировать в случае раскрытия схемы.

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Такой статус бизнесмена беспокоил инвесторов. Например, Mohr Davidow Ventures дала Маску, его брату и их помощникам 45 дней для получения легального рабочего статуса, угрожая в противном случае отозвать инвестиции. При этом, как утверждают сотрудники Zip2, сам основатель стартапа говорил, что находится в США по студенческой визе.

Позднее миллиард отшучивался на эту тему. В 2013 году он рассказал, что в начале карьеры находился в «серой зоне». В 2020-м он повторил аргумент со студенческой визой, но признал, но отложил учебу в Стэнфорде и занимался работой. При этом младший брат Маска — Кимбал Маск — не скрывал, что фактически был нелегальным мигрантам, а также рассказывал, что ему приходилось обманывать государственных служащих в этом вопросе.

Ранее Маск опроверг статью The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что он регулярно общается с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, традиционные американские СМИ пытаются опорочить его и других оппонентов Белого дома.

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      Платон Щукин
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