Новый фильм о Человеке-пауке выйдет в июле 2026 года

Associated Press: новый фильм о Человеке-пауке выйдет в июле 2026 года

Том Холланд снова вернется к роли Человека-паука. Sony Pictures объявила, что четвертая часть серии блокбастеров выйдет в июле 2026 года. Об этом сообщает Associated Press.

Новый фильм поставит режиссер Дэниел Дестин Креттон, известный по «Шан-Чи и Легенда десяти колец». Ранее он был назначен режиссером фильма «Мстители: Династия Кан», но покинул проект после того, как проект заменили на «Мстители: Судный день» в конце прошлого года.

Трилогия фильмов о Человеке-пауке с Холландом, снятая Джоном Уоттсом, включая «Возвращение домой», «Вдали от дома» и «Нет пути домой», собрала более 3,9 миллиарда долларов в мировом прокате.

Недавно в интервью на «Доброе утро, Америка» Холланд сказал, что сюжет четвертого фильма «безумный» и «сильно отличается от предыдущих», что, по его мнению, понравится фанатам.

Премьера нового фильма в кинотеатрах намечена на 24 июля 2026 года, а в интервью на шоу Джимми Фэллона Холланд упомянул, что съемки планируют начать следующим летом.