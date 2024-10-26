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17:50, 26 октября 2024Бывший СССР

В России рассказали о попытках ВСУ найти выход из окружения в Курской области

Депутат Колесник: ВСУ пытаются искать выход из окружения в Курской области

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, пытаются вырваться из окружения, в котором они оказались в Курской области, предположил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом депутат рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Я думаю, что они пытаются вырваться из окружения и как-то по нашим территориям выйти через границу к себе. Потому что закрыли мы их очень хорошо в окружение. Кольцо плотное. Они пытаются в любом направлении выход искать. Но вариантов нет у них вырваться, там клещи захлопнулись крепки», — сообщил Колесник.

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Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорвать российскую границу. Об этом сообщили в Минобороны России. В министерстве отметили, что подразделения северной группировки войск отразили пять контратак противника в районах населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. После боя трое военнослужащих сдались в плен.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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