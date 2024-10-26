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20:28, 26 октября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина стрельбы в подмосковном парке

Shot: причиной стрельбы в Центральном парке Пушкино стали разборки подростков
Начало событий в новости В подмосковном парке произошла стрельба

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Стрельба в Центральном парке подмосковного города Пушкино произошла из-за разборок двух компаний подростков. Такую причину раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, молодые люди встретились из-за издевательств одной девочки над другой. На «стрелку» обидчица позвала своих друзей, а другая школьница – своих.

Кто из них стрелял в парке и есть ли пострадавшие, выясняется.

О стрельбе в Пушкино стало известно ранее 26 октября. Уточняется, что посетители испугались шума и массово побежали из Центрального парка.

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      Олеся Мицкевич
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