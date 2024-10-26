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08:24, 26 октября 2024Бывший СССР

Американский дрон RQ-20 Puma попал к российским специалистам

Беспилотник RQ-20 Puma производства США попал в распоряжение специалистов РФ

Фото: Stringer / Reuters

Электроника беспилотного летательного аппарата RQ-20 Puma производства Соединенных Штатов Америки попала в распоряжение российских специалистов. Об этом РИА Новости сообщил инженер по противодействию БПЛА.

Он рассказал, что специалисты сумели посадить американский беспилотник, его аппаратура и электроника не были повреждены. «В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — отметил собеседник агентства.

Инженер добавил, что в одном квадрате с БПЛА в воздухе находилась другая цель, которую сбили из стрелкового оружия, — украинский беспилотник «Баба Яга».

Ранее украинский дрон-перехватчик случайно сбил поставленный ВСУ редчайший беспилотник Hawk. В украинские войска таких поступило менее десяти штук. На каком участке фронта и когда украинские военные сбили свой дрон Hawk, не уточняется.

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      Маргарита Пименова
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