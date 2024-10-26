Россиянку задержали в ДНР за подготовку покушения на главу ГУФСИН

ФСБ в Донецке задержала россиянку, готовившую покушение на главу ГУФСИН

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Донецке россиянку, готовившую покушение на главу ГУФСИН России по Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по ДНР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что шесть месяцев назад с жительницей Волновахи связались агенты Службы безопасности Украины (СБУ) и дали задание устранить сотрудника ГУФСИН. После этого россиянка следила за потенциальной жертвой и самостоятельно собрала взрывное устройство с дистанционным управлением.

«Следственным подразделением УФСБ России по Донецкой Народной Республике принимается процессуальное решение в отношении задержанной», — подчеркнули в УФСБ.

До этого сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины. По данным силовиков, россиянин по собственной инициативе связался с представителем украинской разведки.