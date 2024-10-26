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14:19, 26 октября 2024Силовые структуры

В метро Москвы задержали напавшего на пассажирку мужчину

Прокуратура Москвы: в метро задержали напавшего на пассажирку мужчину

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

На оранжевой ветке московского метро задержан мужчина с судимостью, который напал на пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в вагоне поезда. Агрессивный мужчина несколько раз ударил женщину руками, а затем, покидая вагон на станции «ВДНХ», нанес ей удар ногой, из-за которого пострадавшая упала и получила травмы, потребовавшие медицинской помощи.

Правоохранители задержали подозреваемого и установили его личность. Дело ведется по статье 116 УК РФ («Побои»), за ходом расследования следит прокуратура Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в гипермаркет «Окей» в Московском районе Санкт-Петербурга пришел мужчина с ножом и стал нападать на посетителей. В результате с ранениями различной степени тяжести госпитализированы четыре человека. Злоумышленника уже доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

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      Александр Еникеев
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