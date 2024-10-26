Президент Сербии Александр Вучич назвал главу Центробанка России гением

Президент Сербии Александр Вучич отметил устойчивость российской экономики и высокий профессионализм главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, ожидаемый средний экономический рост в еврозоне составит 0,6 процента в этом году, а в Европейском союзе за пределами еврозоны — около 0,85 процента. В среднем это дает около 0,7-0,8 процента. В Сербии же средний темп роста прогнозируется на уровне 3,9-4,0 процента, что в 5 раз выше, чем в ЕС.

Вучич также отметил, что российская экономика, несмотря на сложные условия военного времени, демонстрирует впечатляющую устойчивость, и поздравил с этим Набиуллину, назвав ее «гением». Он подчеркнул, что в России недавно повысили ключевую ставку с 19 до 21 процента, тогда как в Сербии ставка остается на уровне 5,75 процента. Он добавил, что инфляция в России в последние два года примерно в два раза выше, чем в Сербии — 8,2 процента против сербских 4,2 процента.

Президент Сербии подчеркнул, что, несмотря на все трудности, российская экономика держится, учитывая условия военного времени. «Для меня удивительно, как они держатся, их экономика развивается медленнее нашей и пропорционально количеству населения является более слабой, чем наша», — заключил он.