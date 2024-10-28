Главу МИД Германии никто не встретил в иностранном аэропорту. В России вспомнили пословицу на этот счет

МИД ФРГ опроверг информацию о том, что Бербок не встретили в аэропорту Китая

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок якобы не встретили в аэропорту страны, куда она прибыла с официальным визитом. По мнению эксперта, этот жест является сигналом ФРГ.

Якобы проигнорированная в зарубежном аэропорту Бербок попала на видео

Инцидент с главой немецкого МИД в иностранном аэропорту попал на видео. Кадры распространились в социальных сетях и средствах массовой информации (СМИ). Его опубликовало издание «Комсомольская правда», указав, что это произошло в Китае.

Это же видео опубликовал Telegram-канал «Китайская угроза», уточнив, что видео было снято не в Китае, а во время визита немецкого министра в Малайзию.

На опубликованных кадрах видно, что дипломата не встретили официальные лица государства. Однако присутствовала охрана и персонал посольства ФРГ в Пекине.

МИД Германии прокомментировал видео с якобы проигнорированной Бербок

Согласно распространяемым сообщениям, немецкого дипломата не встретили в Китае или Индии. Однако инцидент произошел в Малайзии. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер.

Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке [рейса] министра иностранных дел в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был Себастиан Фишер официальный представитель МИД ФРГ

Он пояснил, что это произошло из-за ошибки, в результате которой встречающая сторона расположилась чуть далее. Это привело к тому, что немецкому дипломату пришлось сделать несколько шагов, прежде чем ее поприветствовали.

В немецком внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь идет о визите главы МИД в Малайзию, который состоялся еще в начале 2024 года.

В Совете Федерации прокомментировали инцидент с Бербок

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с NEWS.ru прокомментировал инцидент с Бербок. Он отметил, что политик оттуда «явно не на трамвае» уехала.

Кроме того, сенатор напомнил российскую пословицу в связи со сложившейся ситуацией: «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». По его словам, Бербок еще молода и может поучиться на своих ошибках.