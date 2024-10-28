Курганские рыбаки похвастались щукой размером с руку

Курганские рыбаки похвастались крупной щукой, пойманной в реке Тобол

Курганские рыбаки похвастались в соцсетях крупным уловом. Соответствующая публикация появилась в сообществе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» во «ВКонтакте».

По словам мужчин, выходные они провели на реке Тобол. Им удалось поймать щуку и судак размером с руку. Кроме того, во время процесса россиянам попадалась мелкая рыба.

«Народу, как и ожидалось, полно, но, думаю, каждый нашел, а может и нет свою рыбу. Ловили преимущественно на зеленые цвета приманок (...). Поклевки в основе с глубины семь-восемь метров. Злые, жадные. Рыбы полно, как в барханах так и просто на ровном дне. В общем наловились от души. И количество, и размер что надо», — поделились своим впечатлениями авторы поста.

Ранее сообщалось, что бывший депутат думы Дзержинска Олег Чесноков поймал 12-килограммового сома и поделился фотографией улова в соцсетях.