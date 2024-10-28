После массовой драки в Сочи задержали больше 20 человек

МВД: 23 человека доставили в отдел полиции после массовой драки в Сочи

Сотрудники полиции задержали больше 20 человек после массовой драки в Сочи и доставили их в отдел. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, конфликт между двумя группами молодых людей произошел накануне вечером на улице Труда. В результате случившегося 17-летний местный житель получил телесные повреждения.

Вскоре личности 23 участников драки были установлены, их всех доставили в отдел полиции. В отношении десяти из них составлены административные протоколы по статьям 20.1 («Мелкое хулиганство») и 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотруднику силовых структур») КоАП РФ.

Ранее неизвестный открыл стрельбу из пистолета после конфликта в Центральном парке подмосковного города Пушкино. Испугавшиеся шума люди массово побежали из парка.