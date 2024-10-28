Стало известно отношение россиян к прививкам от гриппа

«Кукушка»: почти 40 процентов опрошенных верит в миф о гриппе после прививки

Опрос 1,2 тысячи человек показал, что отношение россиян к вакцинации от гриппа остается неоднозначным. Исследование проводила платформа «Кукушка». С его результатами ознакомилась «Лента.ру».

Большинство опрошенных россиян (76 процентов) сказали, что доверяют эффективности прививки от гриппа. Однако почти половина респондентов (48 процентов) признались, что возможные побочные эффекты влияют на их решение делать прививку. При этом 18 процентов вообще ничего не знают о побочных эффектах и никогда об этом не задумывались.

Также опрос показал, что внушительная доля россиян (39 процентов) верит в миф о том, что прививка от гриппа может вызвать само заболевание.

Согласно исследованию, доверие к рекомендациям врачей остается на достаточно высоком уровне: половина опрошенных (51 процент) доверяют им полностью, а 18 — доверяют частично. О недоверии к советам медиков заявляют лишь 17 процентов респондентов.

Половина опрошенных (50 процентов) указали, что мнения в социальных сетях не влияют на их решение о вакцинации. 24 процента заявили об обратном.

Мнения о необходимости обязывать населения прививаться разделились. Так, 34 процента респондентов считают, что вакцинация от гриппа должна быть обязательной для всех, почти столько же (35 процентов) — что нет. Еще 31 процент уверены, что прививки должны быть обязательны для определенных групп, таких как медработники и учителя.

После пандемии COVID-19 отношение к прививкам у половины россиян (42 процента) не изменилось. Интересно, что тех, у кого отношение изменилось к худшему и к лучшему, оказалось поровну — по 29 процентов.

Многие опрошенные (34 процента) готовы были бы заплатить за прививку, если бы она была платной. Еще 28 отметили, что это решение зависит от стоимости услуги.

Почти половина опрошенных россиян (43 процента) считают, что информации о прививках общественности предоставляется достаточно. Однако 23 процента с этим не согласны.

Таким образом, исследование показало, что несмотря на доверие к эффективности сезонных прививок, многие продолжают сомневаться в том, стоит ли их делать, из-за опасений побочных эффектов и распространенных мифов. Тем не менее, значительная часть граждан готова сделать прививку, даже если для этого придется заплатить.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о клинических исследованиях новой российской вакцины от рака. Ее впервые испытают на себе люди с диагностированными меланомой и мелкоклеточным раком легких.

