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15:15, 28 октября 2024Силовые структуры

Серийный убийца и насильник умер в колонии для пожизненно заключенных

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев умер в колонии «Белый лебедь»

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Серийный убийца и насильник Роман Бурцев, известный под прозвищем Каменский Чикатило, умер в колонии для пожизненно заключенных «Белый лебедь» в городе Соликамск Пермского края. Об этом сообщает ТАСС.

Собеседник агентства заявил, что заключенный умер в 2023 году от онкологического заболевания.

Бурцев совершал свои преступления в Каменске-Шахтинском в Ростовской области с 1993 по 1996 год. От его действий пострадали шесть детей в возрасте от 7 до 12 лет. Бурцева задержали в 1996 году и приговорили к смертной казни, которую позднее заменили на пожизненное заключение. Он отбывал наказание в «Белом лебеде».

В России было несколько случаев, когда приговоренные к пожизненным срокам выходили на свободу. Истории этих осужденных «Лента.ру» рассказывала ранее.

Варвара Митина
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