Шойгу направился в ОАЭ с рабочим визитом

Шойгу встретится с высшим руководством ОАЭ в Абу-Даби

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой», — заявили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В Абу-Даби Шойгу встретится с высшим руководством ОАЭ, чтобы обсудить международную безопасность, а также двустороннее сотрудничество в экономической, политической и военно-технической сферах. По данным пресс-службы, секретаря Совбеза России примет президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее президент ОАЭ принял участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября.