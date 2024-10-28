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10:08, 28 октября 2024Мир

Шойгу направился в ОАЭ с рабочим визитом

Шойгу встретится с высшим руководством ОАЭ в Абу-Даби

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

«Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу направился в Объединенные Арабские Эмираты с рабочей поездкой», — заявили в пресс-службе аппарата Совбеза.

В Абу-Даби Шойгу встретится с высшим руководством ОАЭ, чтобы обсудить международную безопасность, а также двустороннее сотрудничество в экономической, политической и военно-технической сферах. По данным пресс-службы, секретаря Совбеза России примет президент страны Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Ранее президент ОАЭ принял участие в саммите межгосударственного объединения БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября.

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