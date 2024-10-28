Соседи разозлились на Сергея Зверева из-за каблуков

Соседи Сергея Зверева пожаловались на шум его каблуков

Соседи стилиста и шоумена Сергея Зверева пожаловались на шум, который создают каблуки звезды при ходьбе. Они оставили соответствующие записки рядом с дверью в его квартиру, фото Зверев опубликовал в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Прекратите издеваться! Имейте совесть! Не надо в такую рань ходить на каблуках! Вы же знаете, что все слышно!» — написал один из недовольных. Вторая записка имеет похожее содержание. Обе приклеены скотчем к стене перед входом в квартиру Зверева. При этом сам стилист никак не прокомментировал жалобы.

Ранее Зверев признался, что задумывается о переезде в деревню. 61-летний шоумен считает, что в его возрасте нужно менять образ жизни. По его словам, переезд за город, подальше от столицы, станет глотком свежего воздуха.