Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 12:15 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа и попытке совершения террористической атаки, подчеркнули в военном ведомстве. Беспилотники, планер которых похож на самолетный, способны преодолевать сотни километров и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

27 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинские войска выпустили по региону свыше 40 беспилотников. В результате ранение получили два местных жителя – один из них поднял боеприпас, взорвавшийся у него в руках.