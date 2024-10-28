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13:16, 28 октября 2024Россия

Украинский дрон сбит в небе над Россией

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны около 12:15 мск.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа и попытке совершения террористической атаки, подчеркнули в военном ведомстве. Беспилотники, планер которых похож на самолетный, способны преодолевать сотни километров и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

27 октября глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки украинские войска выпустили по региону свыше 40 беспилотников. В результате ранение получили два местных жителя – один из них поднял боеприпас, взорвавшийся у него в руках.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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