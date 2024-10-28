Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 28 октября 2024Мир

В Госдепе прокомментировали информацию о спасении американца из-под Угледара

Миллер: Госдепартамент изучает данные о спасении из-под Угледара гражданина США

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Госдепартамент США изучает данные о спасении из-под Угледара американца, работавшего на российскую сторону. Об этом в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ сообщил официальный представитель Мэттью Миллер, его запись доступна на YouTube.

«Мы видели эти сообщения. Мы изучаем их, но у меня нет никакой дополнительной информации», — высказался он.

В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили ТАСС, что работавший на РФ гражданин США был спасен из населенного пункта Богоявленка под Угледаром. Утверждается, что американец передавал России ценные разведсведения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным силовиков, россиянин по собственной инициативе связался с представителем украинской разведки.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Главу МИД Германии никто не встретил в иностранном аэропорту. В России вспомнили пословицу на этот счет

      Мужчина потерся о девушку в метро и попал в тюрьму спустя 16 лет

      В России объяснили уникальность «Ракушки-М»

      Балицкий отреагировал на заявления Киева о второй линии обороны Запорожья

      Нетаньяху заявил об отсутствии предложений о прекращении огня в Газе

      Израиль нанес массированный удар по Ливану

      Более 10 бытовок загорелись на стройплощадке в Москве

      В Госдепе прокомментировали информацию о спасении американца из-под Угледара

      Зеленский заявил о «несправедливом» отношении Запада

      В Пентагоне заявили о наличии у Киева планов в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше