В Госдепе прокомментировали информацию о спасении американца из-под Угледара

Миллер: Госдепартамент изучает данные о спасении из-под Угледара гражданина США

Госдепартамент США изучает данные о спасении из-под Угледара американца, работавшего на российскую сторону. Об этом в ходе регулярного брифинга для представителей СМИ сообщил официальный представитель Мэттью Миллер, его запись доступна на YouTube.

«Мы видели эти сообщения. Мы изучаем их, но у меня нет никакой дополнительной информации», — высказался он.

В штабе обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщили ТАСС, что работавший на РФ гражданин США был спасен из населенного пункта Богоявленка под Угледаром. Утверждается, что американец передавал России ценные разведсведения.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины (СБУ). По данным силовиков, россиянин по собственной инициативе связался с представителем украинской разведки.