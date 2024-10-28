В Грузии заявили об отношении Запада к республике как к рабской стране

Картозия: Запад относится к Грузии как к рабской стране

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» осознала, что Запад относится к республике как к рабской стране. Об этом заявил член политсовета партии «Солидарность во имя мира» Мамука Картозия, передает Russia Today.

«Для них [Запада] Грузия — это регион, место, где можно открыть второй фронт против России», — сказал он.

Он также рассказал об очень серьезном давлении на Грузию из Госдепа США и Евросоюза.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили понадеялась на поддержку протестов Западом. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

