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18:15, 28 октября 2024Бывший СССР

В Грузии заявили об отношении Запада к республике как к рабской стране

Картозия: Запад относится к Грузии как к рабской стране

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» осознала, что Запад относится к республике как к рабской стране. Об этом заявил член политсовета партии «Солидарность во имя мира» Мамука Картозия, передает Russia Today.

«Для них [Запада] Грузия — это регион, место, где можно открыть второй фронт против России», — сказал он.

Он также рассказал об очень серьезном давлении на Грузию из Госдепа США и Евросоюза.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили понадеялась на поддержку протестов Западом. Она также призвала западных политиков не возобновлять контакты с правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

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      Илья Таксюр
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