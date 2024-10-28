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12:31, 28 октября 2024Россия

В Кремле рассказали о защите Путина на саммите в Казани

Песков: были приняты все меры безопасности для защиты Путина и гостей БРИКС

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В Казани были приняты все меры безопасности для защиты президента России Владимира Путина и гостей БРИКС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На всех международных саммитах, естественно, и для нашего президента, и для всех гостей принимаются все необходимые и подобающие меры для обеспечения всех аспектов безопасности, в том числе и здоровья», — рассказал Песков.

В Кремле защиту участников саммита оценили «на высочайшем уровне», а также прокомментировали, как был организован мониторинг состояния здоровья посетителей помещений, в которых проходили мероприятия саммита.

«Есть определенная кухня, которая остается непубличной (...) За всем этим стояла весьма и весьма напряженная работа», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента России также добавил, что после саммита Путин уже находится на своем рабочем месте.

Ранее Путин оценил итоги заседаний саммита БРИКС. По его словам, обсуждения на заседаниях показали, что страны-участники саммита разделяют ценности мира, справедливости и равенства.

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      Елена Торубарова
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