На плато Анабар за Полярным кругом открылся глэмпинг MAMONT CAMP

MAMONT открыл первый глэмпинг за Полярным кругом

Компания MAMONT анонсировала открытие уникального глэмпинга на плато Анабар — первого в мире лагеря класса люкс, расположенного за Полярным кругом. Это нетронутое цивилизацией место, одно из самых диких и труднодоступных на планете, стало домом для команды известных путешественников и блогеров, которые уже успели протестировать новые условия.

В августе команда MAMONT, в которую вошли такие путешественники и блогеры, как Денис Симачев, Стас Круглицкий, Александр Кондрашов, Алексей Смирнов, Юрий Грек, Богдан Лисевский, Вера Вольт и Юлия Петрова отправилась в «MAMONT CAMP Плато Анабар».

«Я в шоке! Я в восторге! Меня переполняют чувства! Я считаю, абсолютно все должны испытать себя Крайним Севером, испытать себя холодом, ночным костром при дневном свете, обжигающим солнцем в вечной мерзлоте, синей рекой на глазах тающего доисторического ледника», — поделился впечатлениями Денис Симачев.

Глэмпинг «MAMONT CAMP Плато Анабар» предлагает шесть уютных шатров для двухместного размещения, оборудованных подогреваемыми кроватями, мягкими халатами и масками для сна. Гостям предоставлены отдельные туалет и душ с горячей водой. Для приятных вечеров предусмотрено костровое место, где можно наслаждаться полярным днем. Также на берегу реки располагается полноценная баня, где после парения можно окунуться в кристально чистую ледяную воду. Веники и масла для бани изготавливаются из местных трав и растений, собранных в тундре.

Глэмпинг расположен в 700 километрах за Полярным кругом, — сюда не идет ни одна дорога. Добраться непосредственно до лагеря можно только на вертолете или лодке — в зависимости от полноводности реки. До ближайшего населенного пункта — арктического села Хатанга — 1153 километра.

«MAMONT CAMP Плато Анабар» предлагает насыщенную приключенческую программу и уникальные кулинарные изыски, созданные с использованием местных ингредиентов. В меню — татаки из арктического гольца с соусом шисо и зеленым маслом, паштет из сердца оленя, тар-тар из оленины, уха из пяти видов рыб, стейк из оленины с пюре из корнеплодов с соусом из брусники, рыба голец с артишоками. На десерт — крем-брюле и панна-котта с кедровыми орешками.

История MAMONT CAMP началась в 2018 году, и с тех пор проект развивался, открывая новые уникальные места. Теперь, с запуском глэмпинга на плато Анабар, MAMONT продолжает свою миссию — предлагать уникальные приключения в самых удаленных уголках Земли.