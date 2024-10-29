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19:23, 29 октября 2024Культура

Дэвид Финчер снимет свою версию культового сериала

Режиссер Дэвид Финчер снимет свою версию корейского сериала «Игра в кальмара»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Режиссер «Бойцовского клуба» и других известных картин Дэвид Финчер снимет англоязычную версию южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации издания, местом действия новой версии «Игры в кальмара» станет США, а Финчер планирует не переснимать уже существующий оригинал, а расскажет другую историю, разворачивающуюся во вселенной оригинального проекта, выпущенного Netflix.

Сам стриминг-гигант пока не комментировал грядущий проект, однако инсайдеры полагают, что проект выйдет не ранее 2026 года, когда в Сети должен появиться второй сезон оригинального южнокорейского проекта.

Ранее стало известно, что новую стратегию развития кинопродукции Netflix высмеяли в Сети.

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      Андрей Шеньшаков
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