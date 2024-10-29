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14:02, 29 октября 2024Россия

68-летнего москвича спасли от клинической смерти в «шок-центре»

Вице-мэр Ракова: в Москве врачи спасли пережившего клиническую смерть пациента

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Московские врачи благодаря созданным в столице специализированным «шок-центрам» смогли спасти 68-летнего пациента в состоянии клинической смерти и полиорганной недостаточности. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мы открыли несколько лет назад специализированные «шок-центры» — сейчас их в столице 14. Они оснащены самым современным оборудованием, благодаря которому врачи могут спасать пациентов даже в самых критических ситуациях. Не так давно московские врачи спасли 68-летнего пациента, пережившего клиническую смерть и полиорганную недостаточность. Всего за сутки мультидисциплинарная команда в больнице имени Давыдовского стабилизировала его состояние

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

Прямо из машины скорой помощи пациента доставили в подготовленную заранее рентген-операционную. Там медики выполнили коронографию — исследовали сосуды пожилого мужчины, введя контрастный препарат, а также провели ультразвуковые исследования. Оказалось, что правая коронарная артерия была полностью закрыта тромбами, а одна из мышц, которая помогает нормально функционировать митральному клапану, была повреждена. У пациента наблюдался кардиогенный шок, давление упало до критических значений, в результате чего наступила клиническая смерть. Как отметили врачи, до начала гибели мозга, печени и почек оставались минуты.

Единственным способом спасти его стала механическая поддержка гемодинамики — ЭКМО (веноартериальная экстракорпоральная мембранная оксигенация). Состояние пациента удалось стабилизировать всего за сутки. После врачи провели операцию. Ему заменили митральный клапан и выполнили шунтирование. Послеоперационный период, как отметили медики, был нелегким, так как пациент пережил тяжелейшую полиорганную недостаточность. Механическая поддержка кровообращения продлилась девять суток. Чтобы предотвратить острую почечную недостаточность, подключали диализ.

С учетом реабилитации пациент провел в стационаре 39 суток. «Сейчас после курса реабилитации мужчина вернулся домой и чувствует себя хорошо», — отметила вице-мэр Ракова.

«Сердечно-сосудистые заболевания продолжают быть одними из самых распространенных причин смертности. — добавила она. — При этом наибольшую угрозу для жизни пациентов с острым инфарктом миокарда представляет именно кардиогенный шок, когда сердце не может в должной мере обеспечить жизненно важные органы достаточным количеством крови. В результате чего порой наступает клиническая смерть».

«Шок-центры» были созданы для того, чтобы обеспечить пациентам с кардиогенным шоком помощь на уровне мировых стандартов. Они оснащены самым современным оборудованием, в том числе аппаратами ЭКМО. Пилотный проект «шок-центров» отрабатывался на базе ГКБ им. И.В. Давыдовского. Как отметили в Комплексе социального развития Москвы, он показал хороший результат, после чего такой формат оказания помощи внедрили в систему московского здравоохранения.

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      Инга Разумовская
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