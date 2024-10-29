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10:45, 29 октября 2024Силовые структуры

Начата проверка после угроз и оскорблений студентов в адрес внука артиста Резника

Глава СК поручил провести проверку по факту угроз семье композитора Резника
Илья Резник

Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России дал поручение провести проверку по факту угроз и оскорблений в адрес семьи народного артиста России и композитора Ильи Резника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверкой займутся столичные следователи. Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК.

Поводом для проверки послужили публикации в прессе о том, что внука Резника оскорбляли по национальному признаку студенты вуза, где он учится. Он дал отпор обидчикам, после чего они стали угрожать семье артиста.

Издание Starhit пишет, что конфликт в вузе тянется несколько месяцев.

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      Любовь Ширижик
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