Россияне вырастили гигантский лимон в квартире

Жители Набережных Челнов вырастили гигантский лимон в квартире

Жители Набережных Челнов вырастили гигантский лимон в двухкомнатной квартире. Об этом пишет Kp.ru.

Плод весом в 1,3 килограмма созревал в горшке на подоконнике. Отмечается, что саженцу уже пять лет. Россияне сообщили, что поливали его умеренно и когда он вырос, пересадили в десятилитровый горшок, под которым стоял таз с отстоянной водой.

Процесс созревания фрукта длился примерно девять месяцев.

Ранее бывший депутат думы Дзержинска Олег Чесноков поймал 12-килограммового сома и поделился фотографией улова в соцсетях.