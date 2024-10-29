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19:09, 29 октября 2024Моя страна

Россияне вырастили гигантский лимон в квартире

Жители Набережных Челнов вырастили гигантский лимон в квартире

Фото: Frank Albrecht / Unsplash

Жители Набережных Челнов вырастили гигантский лимон в двухкомнатной квартире. Об этом пишет Kp.ru.

Плод весом в 1,3 килограмма созревал в горшке на подоконнике. Отмечается, что саженцу уже пять лет. Россияне сообщили, что поливали его умеренно и когда он вырос, пересадили в десятилитровый горшок, под которым стоял таз с отстоянной водой.

Процесс созревания фрукта длился примерно девять месяцев.

Ранее бывший депутат думы Дзержинска Олег Чесноков поймал 12-килограммового сома и поделился фотографией улова в соцсетях.

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      Фариза Бацазова
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