Россиянкам раскрыли опасность некачественной туши

Офтальмолог Борзых: некачественная тушь может привести к воспалению роговицы

Некачественные тушь и подводка представляют серьезную опасность для глаз. Об этом в беседе с Life.ru заявил врач-офтальмолог Виктор Борзых.

По его словам, такая декоративная косметика может стать причиной возникновения жжения, зуда и покраснения глаз, а в худшем случае их использование может привести к воспалению роговицы.

Врач отметил, что частицы косметики, оставшиеся на слизистой оболочке глаз, создают условия для размножения бактерий. Он призвал тщательно следить за чистотой кистей косметических средств и периодически промывать их.

«А если вы посещаете визажиста или салоны красоты — убедитесь, что косметика хранится и обрабатывается должным образом. Безусловно, важно и дома поддерживать чистоту и гигиену — не забывайте тщательно смывать макияж перед сном, особенно тушь для ресниц», — призвал эксперт.

Он посоветовал не использовать косметику после истечения срока ее годности, а также приобретать средства исключительно в проверенных магазинах.

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