Силовики обезвредили угрожавшего взорвать боевую гранату россиянина

В Краснодарском крае росгвардейцы обезвредили мужчину с боевой гранатой

В Краснодарском крае росгвардейцы обезвредили 57-летнего местного жителя, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Вечером 28 октября мужчина с гранатой Ф-1 закрылся в одной из построек заброшенной фермы в станице Убежинской. На место приехали силовики, которые вели с ним переговоры в течение нескольких часов. Это не дало результатов, тогда правоохранители приняли решение его обезвредить и задержать. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее в Егорьевске сотрудники ФСБ задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

