Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:42, 29 октября 2024Силовые структуры

Силовики обезвредили угрожавшего взорвать боевую гранату россиянина

В Краснодарском крае росгвардейцы обезвредили мужчину с боевой гранатой

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Краснодарском крае росгвардейцы обезвредили 57-летнего местного жителя, который заперся на заброшенной ферме и угрожал взорвать боевую гранату. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Вечером 28 октября мужчина с гранатой Ф-1 закрылся в одной из построек заброшенной фермы в станице Убежинской. На место приехали силовики, которые вели с ним переговоры в течение нескольких часов. Это не дало результатов, тогда правоохранители приняли решение его обезвредить и задержать. Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее в Егорьевске сотрудники ФСБ задержали гражданина Грузии, подозреваемого в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров заявил о возмездии за атаку на университет спецназа имени Путина

      Жители российского региона подорвались на разбросанных ВСУ боеприпасах

      В России заочно арестовали актера Артура Смольянинова

      В Кремле рассказали об ответе на арест российского имущества в Финляндии

      Минобороны заявило о контроле над тремя населенными пунктами в ДНР

      Православные активисты обратились в СК из-за нарядов с показа мод в рамках саммита БРИКС. Что стало причиной?

      Прибыль одной из крупнейших нефтяных компаний в мире обрушилась

      Россиянин получил срок за фотографию случайной попутчицы в метро Турции

      Адвокат рэпера Гуфа опроверг его признание склонным к побегу

      Импорт сливочного масла в Россию резко упал

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше