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09:58, 29 октября 2024Экономика

ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку россиян сообща

РБК: ЦБ разрешил банкам совместно использовать новую технологию для расчета ПНД

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) разрешило российским финансовым организациям совместно использовать новую технологию для расчета показателя долговой нагрузки (ПНД) потенциального заемщика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Речь идет о системе счет-скоринга от компании «Блумтех». Эта платформа позволяет банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц без нарушения банковской тайны. Сведения о подобных зачислениях, как отмечается, помогут финансовым организациям выносить итоговые решения по заявкам заемщиков.

Представитель ЦБ заявил, что российские финорганизации уже сейчас могут использовать «выписки по счетам» клиентов. В свою очередь, платформа компании «Блумтех» позволит банкам обмениваться подобной информацией в электронном виде с согласия заемщика. Глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин добавил, что в настоящее время финансовые организации предъявляют большой спрос на использование подобной технологии.

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