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19:51, 29 октября 2024Интернет и СМИ

Умер участник «Что? Где? Когда?»

На 56-м году жизни умер участник игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

На 56-м году жизни умер участник интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов. Об этом говорится в официальном Telegram-канале передачи.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он представлял Госкорпорацию "Росатом" в программе "Что? Где? Когда?"», — говорится в сообщении.

Причины смерти игрока не уточняются. Отмечается, что прощание с Черемисиновым пройдет в Нижнем Новгороде 1 ноября.

Черемисинов вручал приз «Хрустальный атом» лучшим знатокам. Команда программы выразила соболезнования семье и коллегам игрока. «Очень жалко. Он был хорошим, достойным, разумным человеком. Был активным защитником, разбирался в процессе, и очень жаль, что он ушел», — заявил магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

Помимо игры в «Что? Где? Когда?», Черемисинов занимал должность советника гендиректора госкорпорации «Росатом» по информационным проектам.

Мария Большакова
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