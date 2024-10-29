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17:13, 29 октября 2024Экономика

Уникальный испытательный стенд для низкоуглеродного водорода создан учеными «Росатома»

Ученые «Росатома» создали уникальный испытательный стенд

Фото: Протвинский филиал АО «НИИ НПО «ЛУЧ»

В Протвинском филиале НИИ НПО «ЛУЧ», который входит в состав Научного дивизиона госкорпорации «Росатом», завершено создание блочно-модульного испытательного стенда для отработки технологии производства низкоуглеродного водорода из природного газа. Этот проект реализуется при поддержке Электроэнергетического дивизиона «Росатома» и предполагает значительные шаги к созданию отечественных технологий для масштабного производства водорода и водородсодержащих продуктов.

Стенд, способный производить 150 нормальных кубических метров в час водорода с чистотой не менее 99,99 процента, включает в себя блоки для всех этапов технологического процесса — от подготовки природного газа до выделения чистого водорода. Уникальное оборудование, разработанное российскими специалистами, позволит проводить исследования в области нестационарных процессов, испытания катализаторов и изучение процессов теплообмена и газодинамики.

«Появление в России такого уникального стенда делает возможным не только отработку технических решений химико-технологической части атомной энерготехнологической станции с реактором ВТГР, но и позволяет организовать на его основе научно-испытательный центр для испытания в пилотном и опытно-промышленном масштабе и подтверждения показателей технологий переработки синтез-газа, выделения диоксида углерода, очистки и использования водорода», — рассказал научный руководитель по химико-технологической части АЭТС, научный консультант генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом», член-корреспондент РАН Антон Максимов.

По словам Максимова, наличие такого стенда существенно расширяет возможности «Росатома» по освоению соответствующих технологий, дает возможность разработчикам со всей страны на взаимовыгодной основе проводить испытания и отработку соответствующих процессов и катализаторов и служит обязательным условием для достижения технологической независимости России как в области водородных технологий, так и производства газохимической продукции с использованием низкоуглеродного атомного тепла.

Программа экспериментальных работ на стенде рассчитана на 2024–2025 годы, и результаты исследований будут использоваться для валидации расчетных моделей и проектирования промышленных установок. Это позволит России добиться технологической независимости в области водородных технологий и газохимической продукции, основанных на низкоуглеродном атомном тепле.

Таким образом, новейший стенд — это шаг к развитию устойчивых и эффективных технологий, которые могут изменить подход к производству водорода и его производных в стране.

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      Григорий Шугаев
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