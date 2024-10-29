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17:03, 29 октября 2024Экономика

В Госдуме сочли слишком резким «сухой закон» в Вологодской области

Депутат Куринный выступил против резких ограничений на продажу алкоголя в России

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В России не нужно вводить резких ограничений на продажу алкоголя. Такое мнение в разговоре с News.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, комментируя инициативу «сухого закона» в Вологодской области.

Сокращение часов продаж спиртного в «самом русском» регионе» России выглядит резкой и непонятной реакцией, считает чиновник. Он выразил сомнения в том, что инициатива приведет к позитивным последствиям.

Решать проблему пьющего населения действительно нужно, но все шаги должны быть аккуратными и обдуманными, уверен Куринный. Если же снизить количество часов продаж до двух часов в день, алкоголь станут продавать подпольно, объяснил депутат. Риски появления некачественной продукции при таком сценарии возрастут, а с проверкой продукции будут сложности.

В качестве альтернативы спикер предложил снизить время продажи алкоголя на один час в день, либо ограничить его реализацию в праздники.

Ранее губернатор Вологодской области сообщил о решении сократить продажу алкоголя в регионе до двух часов в день. Алкоголь в будни там будут продавать только с 12 до 14 часов, при этом по праздникам и выходным правила реализации останутся прежними. Если инициатива получит одобрение в заксобрании Вологодской области, то с 1 марта следующего года новые правила вступят в силу.

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      Лилиана Набиуллина
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