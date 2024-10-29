В ЛНР заявили об эвакуации мирных жителей

В ЛНР из подвергшегося атаке ВСУ района эвакуировали 89 мирных жителей

Из района Луганской народной республики (ЛНР), подвергшегося атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), эвакуировали 89 мирных жителей, в том числе семь детей. Об этом заявило правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что эвакуация носит временный характер. Мирные жители размещены у родственников, а также в специализированных пунктах.

«Специалисты обследуют ближайшие к эпицентру жилые здания и социальные объекты, а также продолжают собирать представляющие опасность составные части ракет для их дальнейшей эвакуации и подрыва в безопасном для жителей месте», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что после завершения работ инженерно-саперных подразделений на место допустят аварийные службы, а также будет оценен причиненный ущерб.

Днем 29 октября сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Луганске. В частности, было видно задымление в районе железнодорожного вокзала. Взрыв прозвучал около 10:39 мск. Власти города сообщили, что украинские войска обстреляли город неустановленными боеприпасами.