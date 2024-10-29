В Подмосковье произошла массовая драка

МВД устанавливает детали конфликта, вероятно, со стрельбой в Красногорске

В подмосковном Красногорске произошла массовая драка. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в своем Telegram-канале.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. «По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, во время потасовки были слышны звуки выстрелов. Очевидцы рассказали, что группа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла по ним стрельбу.

Ранее стрельба произошла в Центральном парке подмосковного города Пушкино. Неизвестный открыл огонь из пистолета, предположительно, травматического. Испугавшиеся шума люди массово побежали из парка