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11:41, 29 октября 2024Россия

В России отреагировали на удар беспилотника по университету спецназа в Чечне

Депутат Швыткин связал удар БПЛА по Чечне с работой «Ахмата» под Курском

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями группировки «Ахмат» в Курской области, предположил депутат Госдумы Юрий Швыткин. На удары по российскому региону политик отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Сегодня атаки ВСУ носят как избирательный, так и хаотичный характер. Независимо от субъекта, с помощью атак беспилотников противник пытается посеять панику, запугать население и, по возможности, нанести урон, совершая атаки на энергосистемы, объекты инфраструктуры», — объяснил Швыткин.

Он добавил, что атака на Чечню могла быть связана с действиями спецназа «Ахмат», который работает над освобождением Курской области. Кроме того, Швыткин подчеркнул, что удар ВСУ был нанесен непосредственно по университету, в котором ведется подготовка военнослужащих, участвующих в украинском конфликте.

«Ребята из «Ахмата» достойно выполняют поставленные задачи. Так что, может, здесь была попытка устрашения. Понятно, что она ни к чему не приведет», — заметил депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что одно из зданий Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелось после атаки беспилотника.

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