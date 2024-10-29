Зеленский поговорил с президентом Южной Кореи о солдатах КНДР

Зеленский обсудил солдат КНДР с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим южнокорейским коллегой Юн Сок Елем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лидеры двух стран обсудили солдат из Корейской Народно-Демократической Республики, которые якобы принимают участие в украинском конфликте на стороне России. По словам Зеленского, их привлечение свидетельствует об интернационализации конфликта.

«Предоставил собеседнику свежие данные о переброске 3 тысяч северокорейских военных на российские полигоны в непосредственной близости к зоне боевых действий и ожидаемом увеличении их количества примерно до 12 тысяч», — написал он.